Usa: governo chiede a commissione elettorale di evitare misure contro George Santos fino alla fine delle indagini

- Il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha chiesto alla commissione elettorale federale (Fec) di rimandare eventuali provvedimenti contro il deputato repubblicano George Santos, da giorni al centro di aspre polemiche per aver fatto affermazioni false e fuorvianti in merito al suo percorso professionale e ai finanziamenti della sua campagna elettorale, fino a che il governo non avrà concluso le sue indagini sulla vicenda. Fonti anonime hanno confermato al “Washington Post” che il dipartimento della Giustizia sta concentrando la propria indagine sui finanziamenti alla campagna elettorale di Santos nel quadro delle elezioni di medio termine che hanno avuto luogo lo scorso novembre. Il governo federale avrebbe anche chiesto alla commissione di consegnare tutta la documentazione rilevante sulla vicenda. Nei giorni scorsi, il deputato repubblicano si è scusato per aver mentito, affermando però di non essere intenzionato a dimettersi, nonostante le numerose richieste provenienti da esponenti sia democratici che repubblicani. Inoltre, la commissione titoli e scambi (Sec) ha interrogato venerdì 27 gennaio due persone in merito al ruolo di Santos nella società di investimenti Harbor City Capital, chiusa nel 2021 per una truffa operata secondo uno schema Ponzi. (Was)