Business news: Regno Unito, ritardi di 15 anni su obiettivo export annuale 1.100 miliardi di euro

- Il Regno Unito avrà un ritardo di 15 anni nel raggiungere il suo obiettivo di esportazione annuale di mille miliardi di sterline (circa 1.100 miliardi di euro) dopo la Brexit. Sulla base delle tendenze annuali, le analisi del Dipartimento per il commercio internazionale (Dit), che si basano sulle previsioni dell'Ufficio di responsabilità del bilancio (Obr), mostrano che il valore delle esportazioni britanniche non raggiungerà tale cifra fino al 2035, con un totale che dovrebbe scendere a 707 miliardi di sterline (circa 800 miliardi di euro) l'anno prossimo. Tale impegno era stato assunto per la prima volta dall'ex premier David Cameron nel 2012, che aveva dichiarato l'obiettivo iniziale di raggiungere il traguardo di 1 trilione di sterline nel 2020. In seguito, Boris Johnson, dopo aver rilanciato la promessa nel 2021 come fulcro di una campagna chiamata "Made in the UK, sold to the world", aveva identificato la data per il raggiungimento di tale cifra entro la fine del 2030. Tuttavia i nuovi dati mostrano che il Regno Unito non raggiungerà l'obiettivo di mille miliardi di sterline in esportazione annuale prima del 2035. (Rel)