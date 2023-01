Business news: Spagna, Iryo interessata a competere con Renfe su tratta Madrid-Galizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tratta ad alta velocità tra Madrid e la Galizia, in cui la compagnia ferroviaria pubblica spagnola Renfe opera attualmente da sola, ha generato l'interesse di Iryo, azienda in cui Trenitalia detiene la quota di maggioranza, che ha avviato contatti con il ministero dei Trasporti spagnolo per avviare le operazioni. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", sono in corso dei colloqui non vincolanti tra Adif (gestore dell'infrastruttura) ed Iryo, che avrebbe preso in considerazione il 2026 come anno di lancio e per il quale sta analizzando le ancora scarse informazioni commerciali disponibili e, soprattutto, i requisiti tecnici.Per competere con Renfe da Ourense in poi, sono necessari treni con assi a scartamento variabile, dato che la maggior parte del percorso in Galizia è configurato a scartamento iberico. Per questo motivo, Iryo sta sondando le possibilità del suo modello Frecciarossa e ha un filo aperto con altri produttori. Secondo "Cinco Dias", tuttavia, l'entità degli investimenti in materiale rotabile, i cambiamenti normativi in corso, soprattutto per quanto riguarda le tariffe, gli ostacoli alla gestione diretta dei costi energetici e la difficoltà di studiare la domanda in una linea che ha ancora un percorso breve, hanno portato Iryo a fare passi con "cautela". (Spm)