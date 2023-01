Business news: Russia, scorte cereali aumentate del 43,6 per cento a dicembre 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scorte di cereali nelle organizzazioni agricole della Russia alla fine di dicembre del 2022 sono aumentate del 43,6 per cento rispetto allo stesso periodo preso in esame nel 2021. Lo ha riferito l'Agenzia federale russa per le statistiche (Rosstat). In particolare, nel periodo preso in esame le riserve di grano sono aumentate del 59,1 per cento, a 22,1 milioni di tonnellate, mentre le scorte di mais sono diminuite del 2,3 per cento, a 3,7 milioni di tonnellate. Sono cresciute anche le riserve di semi oleosi sono aumentate (+34,2 per cento, a 6,4 milioni di tonnellate) e le riserve di girasole (+19,5 per cento, a 2,9 milioni di tonnellate). Secondo i dati di Rosstat, le provviste di barbabietola da zucchero hanno superato la quota di dicembre 2021 di quasi 3,5 volte, ammontando a 3,6 milioni di tonnellate. Si riferisce anche che sono raddoppiate le scorte di verdure, attestandosi a 564,7 mila tonnellate. (Rum)