Business news: nel 2022 Abertis aumenta il traffico sulle sue strade a pedaggio dell'8,2 per cento

- La concessionaria spagnola Abertis ha chiuso il 2022 con una crescita del traffico sulle sue strade a pedaggio dell'8,2 per cento rispetto al 2021. Lo ha riferito il quotidiano "El Economista". Il risultato ha consentito alla società di proprietà di Atlantia e Avs di recuperare i livelli registrati nel 2019, prima che la pandemia di coronavirus facesse precipitare il traffico a livello globale. Abertis ha accumulato aumenti degli utenti nel 2022 in nove dei dieci Paesi in cui gestisce strade a pedaggio, ad eccezione di Porto Rico, dove ha registrato un'evoluzione negativa (-0,3 per cento) principalmente a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Il suo primo mercato, la Francia, ha ottenuto un aumento del traffico del 10,7 per cento, mentre in Messico, ha migliorato i suoi dati di traffico del 7,6 per cento nell'ultimo esercizio. Il podio è completato dal Brasile, dove Arteris, la consociata di Abertis nel Paese, ha aumentato il traffico sulle strade del 3,2 percento. Il quarto mercato, il Cile, ha aumentato l'intensità media giornaliera sulle strade a pedaggio dell'11,5 per cento, mentre in Spagna ha generato il 9,8 per cento di traffico in più. L'azienda ha inoltre registrato un incremento in Italia (+10,1 per cento), Stati Uniti (+1,4 per cento), Argentina (+18,2 per cento), India (+12,2 per cento). (Spm)