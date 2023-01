Business news: Serbia, a dicembre -9,4 per cento di consumo di elettricità rispetto a un anno fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini serbi hanno consumato "il 9,4 per cento in meno di elettricità a dicembre rispetto allo stesso mese del 2021". Lo ha affermato la ministra dell'Energia serba, Dubravka Djedovic, secondo cui in questo modo "il 44 per cento delle famiglie ha avuto diritto a uno sconto". "Le misure di stimolo del governo sull'uso razionale dell'energia hanno finora dato ottimi risultati. Il risparmio sui consumi elettrici a ottobre è stato del 15 per cento, a novembre del 7 per cento, mentre a dicembre i cittadini hanno consumato il 9,4 per cento in meno di energia elettrica rispetto allo stesso mese del 2021", ha affermato Djedovic, dopo la firma odierna di un memorandum d'intesa tra il governo di Belgrado e l'Agenzia statunitense di sviluppo internazionale Usaid sulla cooperazione per un progetto volto a una migliore efficienza energetica in Serbia. "Gli Stati Uniti sono orgogliosi della loro partnership con la Serbia nella sfera economica e faranno ancora di più per rafforzarla e portare nuove compagnie nel Paese balcanico", ha dichiarato l'ambasciatore Usa a Belgrado, Christopher Hill, presente alla firma. (Seb)