- Ne terzo trimestre dell'esercizio 2022-2023 il gruppo francese Alstom, specializzato nell'industria ferroviaria, ha registrato ricavi in aumento dell'8 per cento, a 4,22 miliardi di euro. È quanto si legge in un comunicato diffuso dall'azienda. Le commesse ottenute sono aumentate del 13 per cento a 5,51 miliardi di euro, mentre il portafoglio ordini il 31 dicembre era a 84,6 miliardi di euro. (Frp)