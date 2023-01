Business news: Bosnia, nel 2022 export verso Croazia +36,7 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 la Bosnia Erzegovina ha esportato la maggior parte delle merci in Croazia, con un aumento del 36,7 per cento rispetto all'anno prima. Lo riportano i dati pubblicati dall'Agenzia di statistica del Paese, secondo cui in totale 1,36 miliardi di euro di merci sono state consegnate verso il mercato croato. La Croazia ha esportato nel mercato bosniaco 1,45 miliardi di euro di merci, soprattutto grazie a derivati del petrolio e zucchero, preceduta dall'Italia con un export di 1,81 miliardi di euro, a cui segue la Serbia, le cui esportazioni verso la Bosnia Erzegovina lo scorso anno sono state pari a 1,56 milioni di euro. Nel 2022 la Bosnia Erzegovina ha avuto il peggior rapporto import-export con la Cina, in quanto ha esportato in quel Paese 19,5 milioni di euro e ha importato merci per un valore di 1,18 miliardi di euro. (Seb)