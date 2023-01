Usa: polizia pubblica video del pestaggio di Tyre Nichols

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Memphis, in Tennessee, ha pubblicato il filmato del pestaggio ai danni di Tyre Nichols, il 29enne afroamericano morto dopo essere stato fermato dalle forze dell’ordine ad un posto di blocco, il 7 gennaio scorso. Il video, ripreso dalle microcamere in dotazione agli agenti, mostra i poliziotti mentre picchiano il ragazzo con pugni e calci, utilizzando anche un taser. Nichols è morto tre giorni dopo, a causa delle ferite riportate, mentre i cinque poliziotti responsabili del pestaggio sono stati licenziati e arrestati con l’accusa di omicidio di secondo grado. Le autorità hanno fatto sapere di aspettarsi numerose proteste in tutto il Paese dopo la pubblicazione del filmato, e dopo che anche la Casa Bianca ha affermato di appoggiare le richieste dei familiari del ragazzo, i quali hanno chiesto ai cittadini di “protestare pacificamente”. (Was)