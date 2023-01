Business news: Spagna, Glovo multata per 57 milioni per aver utilizzato falsi lavoratori autonomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ispettorato del Lavoro spagnolo ha inflitto una sanzione di 57 milioni di euro alla società di consegne a domicilio Glovo per l'impiego di falsi lavoratori autonomi e stranieri. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", sono state riscontrate 7.022 mancate iscrizioni dei lavoratori alla Previdenza sociale per un importo di 32,9 milioni, oltre al rapporto di liquidazione, che risponde alla mancata contribuzione di questi lavoratori nel regime generale di previdenza sociale e che ammonta a 19 milioni. La seconda mula da 5,2 milioni è stata comminata per l'impiego irregolare di stranieri senza il relativo permesso di lavoro, una misura che riguarda 813 persone. In totale, Glovo Spagna ha accumulato 205,3 milioni di multe che riguardano 37.348 lavoratori e l'ispettorato del Lavoro sta valutando la possibilità di perseguire l'azienda ai sensi del nuovo codice penale con pene fino a 6 anni di carcere per il ripetuto abuso della legge sul falso lavoro autonomo. (Spm)