Medio Oriente: Gasparri (FI), accanto al popolo ebraico vittima di atto vergognoso

20 luglio 2021

- Nel Giorno della Memoria e durante lo Shabbat un orrendo attentato ha seminato morte a Gerusalemme. “Siamo accanto al popolo ebraico in ogni parte del mondo, siamo accanto allo Stato di Israele e al suo eroico popolo". Lo dichiara in una nota il vicepresidente del Senato e senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. “Un atto vergognoso e turpe. Non dobbiamo ricordare soltanto gli orrori del passato ma essere accanto a chi nello Stato di Israele perde la vita oggi per colpa di un terrorismo razzista e antisemita”, aggiunge Gasparri. (Rin)