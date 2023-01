Germania: ministro Difesa Pistorius, i 100 miliardi di euro per le Forze armate non basteranno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo speciale da 100 miliardi di euro per le Forze armate della Germania (Bundeswehr) “non basterà” a raggiungere gli obiettivi per cui è stato istituito a seguito della guerra mossa dalla Russia contro l’Ucraina. È quanto affermato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, nel corso di un’intervista che ha rilasciato al quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”. Pistorius ha aggiunto che “ogni nuovo sistema si accompagna a nuovi costi di manutenzione, con ogni nuovo dispositivo vi sono nuovi e più elevati costi di gestione”. L’esponente del Partito socialdemocratico tedesco ha poi giudicato insufficiente il bilancio per la difesa da 50 miliardi di euro. (segue) (Geb)