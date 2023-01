Usa: Pence su ritrovamento documenti classificati, sono stati commessi degli errori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, ha dichiarato di assumersi la “piena responsabilità” del ritrovamento di documenti classificati all’interno della sua residenza privata a Carmel, nello Stato dell’Indiana. Parlando all’Università internazionale della Florida, Pence ha affermato che “quei documenti non avrebbero dovuto essere lì: sono stati fatti degli errori”. Quello avvenuto in casa di Pence è il terzo ritrovamento di materiali secretati, dopo i documenti rinvenuti nella residenza di Donald Trump a Mar-a-Lago, in Florida, e nella casa del presidente Joe Biden a Wilmington, in Delaware. (Was)