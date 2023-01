Lazio 2023: Rocca (Fd’I Roma), in lista D’Amato anche occupanti abusivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, Federico Rocca, in una nota afferma: “Ancora una volta tra gli occupanti abusivi e la legalità il centrosinistra sceglie i primi. Lo dimostrano - spiega - la delibera sull’utilizzo degli immobili di Roma Capitale, la direttiva numero 1 del 2022 con la quale il sindaco Gualtieri intende concedere la residenza agli occupanti abusivi e ultima la decisione di inserire nella lista Verdi-Sinistra a sostegno di Alessio D'Amato un’attivista del palazzo ex Inpdap occupato di via Santa Croce in Gerusalemme”. (Rer)