Lazio 2023: Corrotti (Fd’I), candidati spin time in lista D’Amato è volto autentico sinistra

- La consigliera regionale del Lazio, Laura Corrotti, di Fratelli d'Italia in una nota afferma: “La presenza di candidature di noti attivisti romani dei movimenti per la casa nelle liste collegate a D'Amato rappresenta il volto autentico di quella sinistra che invece di investire nell'edilizia agevolata per le famiglie più bisognose in questi dieci anni ha preferito tollerare le tante occupazioni fatte dai centri sociali chiudendo spesso gli occhi. Quella sinistra - prosegue - che ha modificato più volte la legge regionale sulla casa per regolarizzare le occupazioni e facilitare le assegnazioni per le cosiddette situazioni emergenziali, alla faccia delle diecimila famiglie che da anni attendono un alloggio e che lo fanno rispettando le leggi e non violandole”. (Rer)