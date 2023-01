Usa: Casa Bianca conferma incontro tra Musk e due consiglieri di Biden a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il miliardario fondatore di Tesla, Elon Musk, ha incontrato oggi a Washington due alti funzionari dell’amministrazione Biden, per discutere il futuro della collaborazione tra la società e il governo federale per rafforzare la produzione nazionale di veicoli elettrici e promuovere il processo di transizione del parco auto attualmente esistente. Lo ha confermato la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con i giornalisti, dopo alcune indiscrezioni di stampa. Musk, che lo scorso anno ha completato l’acquisizione di Twitter per 44 miliardi di dollari, ha incontrato due dei consiglieri anziani della Casa Bianca: John Podesta e Mitch Landrieu, che si occupano rispettivamente dei programmi federali per l’innovazione energetica e per la spesa nel campo delle infrastrutture. (Was)