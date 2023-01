Perù: manifestanti dinanzi casa, il governatore si difende con spari di fucile in aria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della regione peruviana di Madre de Dios, Luis Otsuka Salazar, ha esploso in aria colpi di fucile per difendere la casa dall'assalto di alcuni manifestanti. L'episodio, riportato dal quotidiano "Rpp", è parte del clima di tensione che agita il Paese andino dal 7 dicembre, giorno in cui l'ex presidente Pedro Castillo veniva arrestato per "ribellione" e sostituito da Dina Boluarte. I manifestanti, riassume la testata, si sono presentati muniti di pastoni e pietre dinanzi all'abitazione, dove si trovavano anche i familiari del governatore, apparentemente presidiata solo da pochi agenti di polizia. "Stavano rompendo la porta. Hanno sfondato le finestre della casa. Mi è arrivata una pietra addosso. Mi sono dovuto difendere, imbracciare l'arma e cominciare a difendermi", ha detto il governatore a "Rpp". (Brb)