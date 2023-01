Brasile: media, governo respinge richiesta Germania invio munizioni carri armati in Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Lula, prosegue la testata, ha escluso la possibilità di invio delle munizioni, sostenendo che non valesse la pena per il Brasile provocare ire, ed eventuali reazioni del governo russo. Il Brasile, pur avendo condannato all'Onu l'invasione del 24 febbraio 2022, mantiene una posizione di neutralità per motivi economici, rifiutandosi, per esempio di rispettare le sanzioni imposte dai paesi occidentali contro la Russia. Dopo settimane di pressioni da parte di Stati Uniti e alleati occidentali, il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha deciso questa settimana di inviare un contingente di 14 carri armati Leopard agli ucraini. (segue) (Brb)