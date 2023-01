Brasile: media, governo respinge richiesta Germania invio munizioni carri armati in Ucraina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La notizia viene diffusa a pochi giorni dall'arrivo a Brasilia dello stesso Scholz, impegnato in una missione in America latina che inizia domani in Argentina. Il 30 gennaio il cancelliere tedesco sarà infatti in Brasile per un incontro con Lula. Brasilia, spiegava l'ex sindacalista ai media locali, intende "unire i progressisti e democratici nel mondo. Organizzarsi per non permettere la rinascita del nazismo o del fascismo". L'incontro offrirà ai due leader la possibilità di mostrare un cambio di passo nelle relazioni bilaterali, dopo il passaggio di Jair Bolsonaro alla presidenza del Brasile. La Germania, a lungo critica con le politiche ambientali del leader conservatore potrebbe tornare a rifinanziare i progetti di conservazione dell'Amazzonia, e allentare il freno opposto alla ratifica del trattato Uo-Mercosur (l'area di integrazione commerciale che comprende anche Argentina, Uruguay e Paraguay).