Usa: Ronna McDaniel rieletta alla presidenza del Comitato nazionale dei repubblicani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ronna McDaniel è stata rieletta alla presidenza del Comitato nazionale dei repubblicani, l’organo di direzione del Partito, per il quarto mandato consecutivo. La sua ricandidatura è stata approvata con 111 voti favorevoli e 51 contrari, al termine di una corsa serrata a cui hanno partecipato anche Harmeet Dhillon, avvocata californiana che in passato ha rappresentato l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump; e Kari Lake, candidata repubblicana all’incarico di governatore dell’Arizona alle ultime elezioni di medio termine. “I candidati repubblicani non vengono scelti dal Comitato, ma dagli elettori: non siamo noi a prendere le decisioni, né a stabilire i temi su cui i candidati intendono basare la propria campagna elettorale”, ha detto la McDaniel, che dopo le elezioni di medio termine è stata criticata per la performance inferiore alle aspettative di molti candidati repubblicani, al termine della votazione. (Was)