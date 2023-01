Medio Oriente: attacco terroristico a Gerusalemme, assalitore originario di campo profughi nell’est della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità israeliane hanno identificato uno degli autori dell’attacco terroristico contro dei fedeli fuori da una sinagoga nel quartiere di Neve Ya'akov, a Gerusalemme, provocando sette morti e diversi feriti. Si tratta di Alqam Khayri, un palestinese di 21 anni residente a Gerusalemme est, secondo quanto riferiscono i media israeliani. L’assalitore non avrebbe precedenti legati a reati di terrorismo e, secondo quanto ha dichiarato il comandante della polizia del distretto di Gerusalemme, Doron Turjeman, è fuggito dalla scena dell’attacco in macchina e poi ha aperto il fuoco contro agenti della polizia. Dopo un breve inseguimento, è stato ucciso dagli agenti. La polizia ritiene che Khayri abbia agito da solo. Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, si riunirà a breve per un esame della situazione della sicurezza. Da parte sua, il ministro della Difesa, Yoav Gallant, sta facendo ritorno in Israele da un viaggio personale negli Stati Uniti. L'episodio giunge nel pieno di una spirale di tensione sia in Cisgiordania che tra Israele e la Striscia di Gaza. Alcuni video diffusi in rete mostrano dei palestinesi che "festeggiano" per la morte di cittadini israeliani nell'attentato. Altri immagini mostrano una retata dalla polizia israeliana a Gerusalemme. (Res)