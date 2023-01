Usa: omicidio di Tyre Nichols, Biden fa le sue condoglianze ai familiari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha telefonato a Row Vaughn Wells e Rodney Wells, i genitori di Tyre Nichols, 29enne afroamericano morto in ospedale dopo essere stato fermato ad un posto di blocco e arrestato il 7 gennaio scorso. Il presidente Usa, riferisce una nota, ha fatto le sue condoglianze per la morte del ragazzo, morto in ospedale il 10 gennaio a causa delle ferite riportate durante il pestaggio. La telefonata è stata organizzata dopo l’arresto dei cinque poliziotti che hanno effettuato l’arresto, accusati di omicidio di secondo grado. (Was)