Difesa: Crosetto, quattro ore di lavoro comune con omologo francese su temi difesa e sicurezza

22 luglio 2021

- Ucraina, Africa, Mediterraneo, Medio Oriente, ma anche cooperazione in campo militare e industriale. Questi i temi discussi dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, e dell’omologo francese, Sebastien Lecornu, in visita oggi a Roma, durante un incontro, durato ben quattro ore. Lo ha rivelato il ministro Crosetto in un messaggio sul suo profilo Twitter. “Oggi ho incontrato il mio collega Sebastien Lecornu, ministro della Difesa francese. Quattro ore di lavoro comune sui principali temi di difesa e sicurezza: fronte est e sud, Ucraina, Africa, Mediterraneo, Medio Oriente ma anche cooperazione in campo militare, ed industriale”, si legge nel messaggio.(Res)