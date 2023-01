Pd: Boccia, su lavoro Schlein indica strada moderna di sinistra e fine stagione Jobs act

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Elly Schlein ha il pregio della nettezza e della schiettezza. Lo ha dichiarato Francesco Boccia, senatore del Partito democratico e coordinatore politico della mozione Schlein al Congresso Pd. “Sul lavoro – ha proseguito Boccia – si gioca tutta la credibilità del nuovo Partito democratico che uscirà dal congresso 2023. Nel tempo che viviamo della società globale digitale, aperta e interconnessa il lavoro e i diritti correlati sono la sfida più importante”. “Il Jobs act – ha sottolineato – è stato un errore, lo dicevo allora quando sono stato tra i pochi a non votare quella delega e lo ribadisco ancora oggi, è stata una riforma sbagliata, incapace di interpretare i cambiamenti della società”. “La posizione sul lavoro, o meglio sui lavori, le battaglie contro il lavoro a cottimo e i costi bassi dei contratti a termine, l’impegno a favore del salario minimo, sulla sicurezza sul lavoro, contro il precariato e gli stage gratuiti saranno decisive nella definizione del nuovo partito democratico che verrà fuori dal congresso. Elly Schlein – ha rimarcato – su questo è netta e chiara”. “O si sta a sinistra per il lavoro, i diritti e contro le diseguaglianze o a destra ritenendo che il mercato possa risolvere e affrontare distorsioni che, in realtà, aggravano le differenze tra i più forti e i più deboli", ha concluso Boccia. (Rin)