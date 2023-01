Lazio 2023: Zaratti (Ev), Bianchi ci spieghi perché in Regione M5s governa ancora con Azione e Iv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidata del Movimento 5 stelle alla presidenza della Regione Lazio, Donatella Bianchi, "interviene a sproposito nel dibattito politico tra il suo movimento e i Verdi, affermando cose non vere". Lo afferma in una nota il deputato di Alleanza verdi e Sinistra, Filiberto Zaratti. Bianchi "dovrebbe sapere che la quarta linea di inceneritore a San Vittore è stata proprio la sindaca Raggi a progettarla e che i calcoli elettorali dei quali parla sono proprio del Movimento 5 stelle che sta attualmente governando la Regione Lazio con due assessore. Noi siamo stati in prima linea nel dire no all'inceneritore di Roma - prosegue - e lo abbiamo ribadito non più tardi di qualche giorno fa. Stranamente in questo anno di lungo impegno non ci è mai capitato di incontrare Donatella Bianchi e apprendiamo solo ora di questa sua convinzione contro questo impianto. Ci spieghi, Bianchi - aggiunge Zaratti -, perché il giorno della sua presentazione ha affermato che dalla Regione non potrà commissariare il commissario Gualtieri". (segue) (Com)