Lazio 2023: Zaratti (Ev), Bianchi ci spieghi perché in Regione M5s governa ancora con Azione e Iv (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Allora è vero - sottolinea - che la Regione non ha competenze sul nuovo inceneritore e che questo continuo ritornare sull'argomento è solo la foglia di fico per nascondere la responsabilità di far correre alla nostra regione il rischio di un governo di estrema destra. Per quanto riguarda Azione e Italia Viva spieghi Bianchi - conclude Zaratti - perché nell'attuale maggioranza nella Regione Lazio le due assessore del M5s governino ancora oggi assai comodamente e che nel tavolo de Consiglio dei ministri i rappresentanti del M5s erano a fianco a fianco con gli esponenti del partito di Calenda e Renzi. E comunque Donatella Bianchi dovrebbe spiegare una volta per tutte perché è stata nominata dal governatore di destra della regione Liguria Toti, evidentemente al tempo le sue convinzioni erano più aperte". (Com)