Azerbaigian: Usa condannano attacco contro ambasciata in Iran, inaccettabile episodio di violenza

- Gli Stati Uniti condannano l’attacco avvenuto all’ambasciata dell’Azerbaigian in Iran, e condividono gli appelli del presidente Ilham Aliyev per il rapido avvio di una indagine dopo questo inaccettabile episodio di violenza. Lo ha detto in una nota il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. “Facciamo le nostre più sincere condoglianze alle famiglie delle vittime e dei feriti: qualsiasi tipologia di attacco contro istituzioni diplomatiche è assolutamente inaccettabile, e ricordiamo che le autorità iraniane hanno il dovere di proteggere i diplomatici stranieri che operano nel Pease, in base alla Convenzione di Ginevra”, ha detto.(Was)