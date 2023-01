Russia: Usa, Cremlino continua ad attaccare la stampa indipendente e la società civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità russe continuano ad attaccare gli organi di stampa indipendenti e la società civile nel Paese. Lo ha detto in una nota il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, commentando la decisione di un tribunale di Mosca che due giorni fa ha disposto la chiusura del Moscow Helsinki Group, una organizzazione non governativa attiva nel campo della tutela dei diritti umani. “L’assalto del Cremlino contro la società civile e gli organi di stampa indipendente contribuisce a creare un clima in cui viene accettata l’aggressione contro i Paesi vicini”, ha detto, aggiungendo che la recente decisione delle autorità russe, che hanno designato il portale di informazione indipendente “Meduza” come organizzazione indesiderabile, è un ulteriore esempio di come il Cremlino sia tentando di tagliare l’accesso ad una informazione indipendente. (Was)