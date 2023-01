Colombia: Banca centrale alza tasso di sconto al 12,75 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca della Repubblica della Colombia ha innalzato il tasso di sconto di 75 punti, portandolo al 12,75 per cento. La decisione, presa per contenere la continua tendenza al rialzo dell'inflazione, è maturata con il voto favorevole di cinque direttori, contro due (che si erano espressi per un aumento di soli 25 punti base). "Tanto l'inflazione totale, al 13,1 per cento, quando quella di base (senza alimenti, al 9,5 per cento) hanno portato avanti la tendenza alla crescita a dicembre, raggiungendo livelli superiori a quelli stimati dai tecnici e dagli analisti del mercato", recita il comunicato letto dal direttore, Leonardo Villar. (Mec)