Brasile: Lula e governatori pubblicano lettera aperta in difesa della democrazia

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, e i governatori dei 27 stati del Paese hanno pubblicato una lettera aperta in difesa della democrazia, impegnandosi a rispettare "lo stato democratico di diritto" e "la stabilità istituzionale e sociale del Paese", considerati un "valore non negoziabile". Il documento, chiamato Carta di Brasilia, è stato diffuso dalla presidenza della Repubblica al termine dell'incontro tenuto nella mattinata di oggi. "La democrazia è un valore non negoziabile. Solo attraverso il dialogo che la democrazia garantisce potremo dare priorità alla crescita economica con la riduzione delle nostre disuguaglianze e dei mali sociali che oggi impongono sofferenza e disperazione a una parte significativa della popolazione brasiliana", si legge nel documento. (segue) (Brb)