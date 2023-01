Lazio 2023: in lista per D'Amato anche attivisti "Spin time labs"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attivisti di Spin time labs sosterranno la lista Verdi e Sinistra nell'alleanza di centrosinistra per il candidato alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Con Maurita Virtù, attivista del palazzo ex-Inpdap di via Santa Croce in Gerusalemme a Roma, occupato da circa dieci anni, si candida. in coppia, l'esponente di Sinistra civica ecologista Claudio Marotta, vicino all'europarlamentare Massimiliano Smeriglio. Le candidature sono state presentate oggi nello stabile al centro di Roma. L'obiettivo, dichiarano gli attivisti, è "portare nella coalizione un modello di accoglienza possibile,un punto di vista sulle politiche dell’abitare che affronti il tema del patrimonio in termini comunitari con un’idea pubblica e non statuale. Esistono nella Capitale e non solo esperienze mature in grado di proporsi non più come sperimentazioni, ma come modelli di politiche sociali. Con orgoglio portiamo il nostro contributo per la rigenerazione urbana e socie dei nostri territori con Maurita Virtù e Claudio Marotta di Verdi e Sinistra per Alessio D'Amato presidente". (segue) (Rer)