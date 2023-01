Lazio 2023: in lista per D'Amato anche attivisti "Spin time labs" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono orgoglioso di fare questa campagna elettorale gomito a gomito con Maurita Virtu, attivista di Spin Time, nella lista di Verdi e Sinistra per Alessio D'Amato presidente - scrive su Facebook Claudio Marotta -. A Spin Time Labs va consegnata una medaglia d'oro per il prezioso lavoro di welfare pubblico che mettono in campo nonostante attacchi e mistificazioni da destra e sinistra. Abbiamo scelto di rompere l'accerchiamento e portare nelle istituzioni repubblicane le istanze sociali, anche quelle più radicali: dissequestrare la rappresentanza e dare voce al conflitto perché così si combatte il non voto e il disincanto. Lotte e pratiche collettive per fermare la destra e conquistare un futuro più giusto per tutte e tutti noi", conclude Marotta. Alla conferenza hanno partecipato anche Andrea Alzetta e Michelangelo Ricci di Spin Time. (Rer)