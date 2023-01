Vino: Cattaneo (FI), accuse Hercberg a Tajani assurde e irricevibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le assurde e irricevibili accuse mosse da Serge Hercberg su Twitter contro il ministro Tajani e il nostro governo “non serviranno certo a fargli cambiare idea circa la legittima e doverosa difesa di un prodotto di eccellenza del nostro Made In Italy, quale è il vino". Lo dichiara in una nota il presidente dei deputati di Forza Italia, Alessandro Cattaneo. "Antonio Tajani e Forza Italia continueranno a tutelare in tutte le sedi i prodotti italiani contro qualsiasi fake news che tenti di squalificarli. Solidarietà da parte del gruppo di Forza Italia", conclude. (Rin)