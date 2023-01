Viabilità: Nogara (Lega), da studio Inrix Lecco tra le 12 città più ferme d’Italia, molto lavoro da fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Lecco figura tra le 12 città più ferme d’Italia, con una media di 58 ore perse dagli abitanti nel traffico. È quanto emerge dal recente studio “Global Traffic Scorecard” della società statunitense Inrix che pone la città lombarda 118esimo posto della classifica. Tra le città italiane ai vertici della classifica figurano Palermo (decimo posto), Roma (13esimo), Torino (29esimo) e Milano (61esimo) posto. In un commento ad “Agenzia Nova”, Flavio Nogara, candidato per la Lega per il Consiglio regionale della Lombardia alle elezioni del 12 e 13 febbraio, osserva che “considerando che le prime tre città della classifica di Inrix sono Londra, Chicago e Parigi con 156, 155 e 138 ore perse nelle code di traffico, viste le dimensioni di queste città quella lecchese si colloca di fatto alla vetta delle città mondiali”. Secondo Nogara, vi è molto lavoro da fare in questo senso, e quella del traffico resta una priorità di intervento per il territorio lecchese anche in vista della Olimpiadi 2026. Nogara osserva che le priorità di intervento sono “la definizione del progetto della Lecco-Bergamo, e l'inizio dei relativi lavori il prima possibile, essendo l'opera ferma da troppi anni nonostante le risorse finanziarie già spese ed altre già stanziate”. Il candidato alle elezioni regionali, ricorda che “l'attore principale per quest'opera non è Regione Lombardia bensì Anas, ma in consiglio regionale si dovrà incidere dando indicazioni e precise priorità, come ho già anticipato al presidente Attilio Fontana durante la sua visita a Lecco di sabato scorso”. (Rem)