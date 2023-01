Camera: 30 gennaio audizioni esperti su trasparenza prezzi carburanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 30 gennaio, la commissione Attività produttive della Camera, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge sulle disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico, svolge le seguenti audizioni: ore 12 Libera associazione di distributori gas e affini (Aldigas); ore 12:15 Agenzia delle entrate; ore 12:30 Agenzia delle dogane e dei monopoli; ore 12.45 Guardia di finanza; ore 13 QualEnergia.it. L'appuntamento – rende noto l’ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta webtv. (Com)