Brasile: media, governo respinge richiesta Germania invio munizioni carri armati in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha respinto la richiesta del governo della Germania di inviare munizioni per carri armati destinati all'Ucraina. Lo riferisce il quotidiano "Folha de Sao Paulo", secondo cui la decisione di Lula sarebbe stata presa lo scorso venerdì 20 nel corso di una riunione con il ministro della Difesa e con i vertici delle forze armate. A proporre la vendita delle munizioni calibro 105mm in dotazioni al Leopard-1 era stato l'ex comandante dell'Esercito, generale Julio Cesar de Arruda, dopo aver avuto contatti con Berlino. Secondo il generale, allontanato dall'incarico poche ore dopo quella stessa riunione per altri motivi, lo stock di munizioni (dei numerosi di cui il Brasile è in possesso) sarebbe stato venduto alla Germania per 25 milioni di real, e da Berlino trasferito in Ucraina. (segue) (Brb)