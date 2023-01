Cultura: Sangiuliano su missiva Leopardi, “Napoli attenta custode della memoria del poeta" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È una gioia – ha sottolineato Sangiuliano – accresciuta dal fatto di sapere che il prezioso documento arricchirà il già vasto Fondo Leopardiano presente in questo istituto culturale”. “Il carteggio – ha aggiunto – riporta anche una riflessione toccante sul valore dell'amicizia, sulla sua importanza e indissolubilità”. “Questa intensa scrittura, capace di offrire a tutti i cittadini e agli studiosi l'opportunità di approfondire la conoscenza intima del poeta, è l'ennesima riprova del valore immenso del patrimonio storico e culturale della nostra Nazione. È nostro dovere fare in modo che questa acquisizione divenga un'occasione per far conoscere, sempre di più, la bellezza e la potenza del pensiero leopardiano", ha concluso il ministro. (Rin)