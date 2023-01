Azerbaigian: portavoce Ue Stano, attacchi a missioni diplomatiche sono inaccettabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea condanna l'attacco avvenuto all'ambasciata dell'Azerbaigian in Iran, ed esprime le condoglianze al popolo azerbaigiano e alla famiglia della vittima. Lo scrive su Twitter il portavoce portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (Eeas), Peter Stano. "L'Unione europea esprime le proprie condoglianze al ministero degli Affari esteri e al popolo azerbaigiano per l'attacco alla loro ambasciata in Iran. Gli attacchi alle missioni diplomatiche sono inaccettabili. I nostri pensieri sono rivolti alla famiglia della vittima, auguriamo una rapida guarigione ai feriti e speriamo in un'indagine completa e una giusta condanna per i colpevoli", si legge nel tweet di Stano. (Beb)