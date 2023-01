Americhe: 11 Stati aderiscono alla partnership annunciata al summit di Los Angeles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono undici i Paesi dell’emisfero occidentale che hanno aderito alla Partnership per la prosperità economica delle Americhe, iniziativa annunciata dagli Stati Uniti nel quadro del summit delle Americhe che si è tenuto lo scorso anno a Los Angeles, per promuovere la crescita economica e la cooperazione nell’emisfero occidentale. All’iniziativa, riferisce una nota, hanno aderito rappresentanti di Barbados, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, Messico, Panama, Perù e Uruguay: un gruppo di Paesi che, insieme agli Stati Uniti (rappresentati dal segretario di Stato, Antony Blinken, e dalla rappresentante per il commercio, Katherine Tai), compongono il 90 per cento del Pil delle Americhe. La partnership consentirà di rafforzare la cooperazione economica tra Stati, partendo dagli accordi commerciali già esistenti, e promuovere una crescita equa a livello regionale. “Lavorando insieme, saremo in grado di sbloccare il nostro potenziale economico, rafforzare la nostra competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento, migliorando la vita dei nostri cittadini”, ha detto in una nota il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, aggiungendo che “questo è solo l’inizio”. (Was)