Calcio: Usa sede della Coppa America 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'edizione 2024 della Coppa America di calcio si giocherà negli Stati Uniti con una nuova formula a sedici squadre. Lo ha reso noto la Conmebol (la confederazione calcistica dell'America del Sud, tradizionale organizzatrice dell'evento) annunciando un intesa strategica con la Concacaf (confederazione calcistica dell'America centrale e settentrionale), e il lancio in parallelo di un nuovo torneo per club. Una decisione che consolida il ruolo del continente nel panorama calcistico dei prossimi anni, visto che i mondiali del 2026 si giocheranno tra Stati Uniti, Canada e Messico. Alla Coppa America 2024, organizzata da entrambe le federazioni, parteciperanno dieci selezioni dell'America del Sud e sei nazionali della Concacaf, in qualità di "invitate". Sempre dal 2024, la Conmebol e la Concacaf organizzeranno inoltre una competizione con le quattro squadre di club più forti, le finaliste delle due coppe di club (coppa "Libertadores" per il Sud e coppa "Oro" per il centro nord). (Abu)