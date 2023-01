Lombardia 2023: Majorino, tra indecisi e astenuti per noi c'è spazio di espansione per raggiungere Fontana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono convinto che" tra gli incerti ed astenuti "ci sia spazio per una nostra espansione e per trovare quello che ci manca per raggiungere Fontana". Lo ha affermato il candidato alla presidenza della Lombardia per Pd e M5s, Pierfrancesco Majorino, in occasione dell’incontro con il comitato inquilini Calvairate a Milano. "È ovvio che la sfida è difficile, ma due mesi fa sembrava impossibile, ora sembra difficile, e sono sicuro che tra due settimane sarà apertissima, quindi insisterò fino all'ultimo", ha aggiunto.(Rem)