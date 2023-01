Iran-Azerbaigian: colloquio tra ministri Esteri dopo attacco contro ambasciata azerbaigiana a Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, ha avuto una conversazione telefonica con l’omologo azerbaigiano, Jeyhun Bayramov, a seguito dell’attacco contro l’ambasciata di Baku a Teheran avvenuto questa mattina dove è rimasto ucciso un funzionario della sicurezza della sede diplomatica. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Mehr”. La conversazione giunge dopo che il ministero degli Esteri dell’Azerbaigian ha accusato Teheran della totale responsabilità dell’attacco, annunciando l’evacuazione del proprio personale diplomatico e rifiutando la versione delle autorità iraniane, secondo cui l’aggressore, armato di fucile mitragliatore Ak-47, abbia agito per motivi personali. In base a quanto riferisce l’agenzia iraniana, nel colloquio Amirabdollahian ha affermato che “le due parti non dovrebbero permettere che l'incidente influisca negativamente sui loro rapporti”. Nel colloquio con l’omologo Bayramov, il responsabile della diplomazia dell’Iran, ha espresso il proprio cordoglio per l’accaduto ed esteso le proprie condoglianze e quelle del presidente iraniano Ebrahim Raisi, affermando che “al fine di chiarire le varie dimensioni dell'incidente, le istituzioni di sicurezza dei due Paesi dovrebbero seguire e indagare sulla questione in stretta collaborazione tra loro”. (segue) (Res)