Iran-Azerbaigian: colloquio tra ministri Esteri dopo attacco contro ambasciata azerbaigiana a Teheran (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha uno spazio rilevante nel panorama dei media italiani" Mammad Ahmadzada

Ambasciatore della Repubblica di Azerbaigian in Italia

19 luglio 2021

- Questa mattina un uomo armato di fucile d’assalto Ak-47 ha fatto irruzione all’interno dell’edificio dell’ambasciata dell’Azerbaigian a Teheran uccidendo il capo della sicurezza della sede diplomatica e ferendo altre due persone. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa iraniana “Mehr”, citando la polizia di Teheran, l’attentatore avrebbe agito per "motivi personali", osservando che la moglie era andata all'ambasciata azerbaigiana nel mese di aprile e da allora è sparita. Tuttavia il ministero degli Esteri di Baku ha contestato la versione dell’Iran, osservando in una nota che l’aggressore non avrebbe agito per motivi personali. "L'aggressore ha sfondato il posto di guardia, uccidendo il capo della sicurezza con un fucile d'assalto Kalashnikov", ha riferito una nota del ministero degli Esteri di Baku. Nel comunicato stampa, il ministero degli Esteri azerbaigiano ha rivelato che adotterà misure per l'evacuazione dei dipendenti della sua ambasciata in Iran e dei loro familiari. (segue) (Res)