Iran-Azerbaigian: colloquio tra ministri Esteri dopo attacco contro ambasciata azerbaigiana a Teheran (3)

19 luglio 2021

- “Condanniamo fermamente il crudele attacco terroristico contro l'ambasciata della Repubblica dell'Azerbaigian nella Repubblica islamica dell'Iran. In quanto Paese in cui si trova l'ambasciata, la parte iraniana doveva adempiere ai propri obblighi ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, per garantire la sicurezza dell'ambasciata e la sicurezza dei suoi dipendenti”, si legge nel comunicato. In precedenza, “c'erano stati tentativi di minacciare la nostra missione diplomatica in Iran”, ed è stato “costantemente chiesto” a Teheran di adottare misure per prevenire tali casi e garantire la sicurezza delle missioni diplomatiche. “Purtroppo, l'ultimo sanguinoso attentato terroristico dimostra le gravi conseguenze del non mostrare la giusta sensibilità ai nostri pressanti appelli in questa direzione. Siamo dell'opinione che la recente campagna anti-azerbaigiana contro il nostro Paese in Iran abbia portato a tale attacco contro la nostra missione diplomatica. Chiediamo con forza all'Iran di identificare e punire gli autori del suddetto attacco terroristico, nonché gli istigatori di questo atto sanguinario il prima possibile nel modo più severo”, prosegue il comunicato. “La parte azerbaigiana utilizzerà tutte le opportunità offerte dai relativi meccanismi internazionali al fine di identificare gli autori e garantire una punizione corrispondente", si legge. (Res)