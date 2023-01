Milleproroghe: Mazzella (M5s), daremo battaglia per emendamento su Opzione donna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 stelle ha presentato un emendamento al decreto Milleproroghe che intende ripristinare i vecchi requisiti di Opzione donna e si batterà affinché venga approvato, restituendo così un diritto a tutte queste donne. Lo ha dichiarato il capogruppo del M5s in commissione Lavoro-Sanità del Senato Orfeo Mazzella. Mazzella ha sottolineato che “il governo ha praticamente cancellato Opzione donna” e che “con la norma inserita in legge di Bilancio, iniqua e discriminatoria, quest'anno 20mila donne perderanno il diritto di andare anticipatamente in pensione grazie a questa misura”. “Una circostanza che – ha concluso –, con un esecutivo guidato da un premier donna, ha dell'incredibile”. (Rin)