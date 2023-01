Nicaragua: Fmi elogia ripresa, pil 2022 al 4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la "prolungata contrazione" registrata tra il 2018 e il 2020 - frutto della crisi politica del 2018, i due potenti uragani del 2020 e la pandemia -, l'economia del Nicaragua ha chiuso il 2021 con una crescita del 10,3 per cento e si stima abbia chiuso il 2022 con un aumento del 4 per cento. Lo scrive il Fondo monetario internazionale (Fmi) nel rapporto stilato alla fine della visita effettuato ai sensi dell'Articolo IV dello Statuto. Una ripresa resa possibile dalle politiche "macroeconomiche prudenti", dalle "importanti riserve" accumulate prima della crisi (principalmente depositi del governo) e dall'assistenza finanziaria esterna, senza dimenticare il contributo della domanda esterna, le rimesse e gli alti prezzi per le esportazioni delle materie prime. (segue) (Was)