Nicaragua: Fmi elogia ripresa, pil 2022 al 4 per cento (2)

- Il Fondo certifica il raddoppio delle riserve internazionali rispetto alla fine del 2018 e un aumento dei depositi bancari, tornati ai livelli precedenti la crisi. Nel corso del 2023 il ritmo di crescita dell'economia nicaraguense dovrebbe rallentare fino al 3 per cento annuo, seguendo il raffreddamento delle attività a livello globale. L'inflazione, che a novembre del 2022 ha toccato quota +11,4 per cento, potrebbe scendere sensibilmente, entro fine 2023, visto il rallentamento del ritmo di crescita e l'atteso calo dei prezzi a livello globale. I direttori del Fondo, accogliendo il parere dei tecnici, sottolinenano "il solido recupero economico e le prospettive favorevoli" per il Paese centroamericano. (Was)