Medio Oriente: attacco a Gerusalemme, cinque morti e sette feriti

- Si aggrava il bilancio dell'attacco con arma da fuoco nel quartiere di Neve Ya'akov, a Gerusalemme, nei pressi di una sinagoga. Secondo quanto riferisce l'emittente "Kan", è stata accertata la morte di cinque persone. I feriti sarebbero sette, la maggior parte dei quali gravemente. Gli assalitori avrebbero sparato da un veicolo in transito. Uno degli attentatori è stato ucciso, mentre è in corso la ricerca dei complici. L'episodio giunge nel pieno di una spirale di tensione sia in Cisgiordania che tra Israele e la Striscia di Gaza. (Res)