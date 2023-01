Camera: 30 gennaio audizioni esperti su etichettatura vini e rischio salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 30 gennaio, la commissione Agricoltura della Camera, nell'ambito della discussione della risoluzione riguardante le iniziative da assumere per contrastare l'introduzione nell'etichettatura dei vini di indicazioni di rischio per la salute connesso al consumo di alcool, svolge le seguenti audizioni: ore 12 Mariano Bizzarri, professore di patologia clinica presso l'Università degli studi La Sapienza di Roma; ore 12.45 Agrinsieme e Coldiretti; ore 13.30 Federdoc, Federvini e Unione italiana vini (Uiv). L'appuntamento – rende noto l’ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta webtv. (Com)