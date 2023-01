Repubblica Ceca: elezioni, presidente uscente Zeman vota nuovamente per Babis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il presidente uscente Milos Zeman ha indicato di aver votato, nelle elezioni con cui sarà deciso il suo successore, ancora una volta per Andrej Babis. Il capo dello Stato uscente ha esortato i suoi elettori a fare lo stesso. Dopo aver votato, Zeman ha ricordato la sua partecipazione alle manifestazioni del 1989 che portarono alla fine del regime comunista cecoslovacco. Zeman ha ricordato che in quel tempo aveva dichiarato in un discorso che la Cecoslovacchia aveva bisogno di libere elezioni. Ha quindi apprezzato il fatto che ora nella Repubblica Ceca ci siano elezioni libere. Per quanto riguarda la sua scelta odierna, il presidente ha affermato di essere conservatore e di non cambiare opinione in 14 giorni e, quindi, di aver riconfermato il suo voto a Babis. Zeman terminerà il suo mandato di presidente all'inizio di marzo. Zeman ricopre la carica di presidente dal 2013, ed è il primo capo dello Stato eletto con voto diretto dei cittadini. In precedenza, il presidente della Repubblica Ceca veniva eletto dal Parlamento.(Vap)